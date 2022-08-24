詐騙集團提醒會員匯款時絕不能透露是用來「投資」。（羅廷瑋辦公室提供／張亦惠台中傳真）

張先生欲提領資金時，詐騙集團還要求他匯款激活。（羅廷瑋辦公室提供／張亦惠台中傳真）

台中市一名張先生疑似遭網路飆股群組詐騙1400多萬元，台中市議員羅廷瑋24日陪同開記者會，提醒民眾注意。詐騙集團寄送簡訊，以穩定獲利10％吸引張先生投資使用詐騙集團自設的「合眾」APP投資，期間張先生申請還款，更在24小時內退款20萬元，取信於張先生，導致他抵押房子投入1100多萬，直到帳戶被凍結，對方要他匯款300萬元「激活」他也照做，最終1400多萬全拿不回來。

張先生說，詐騙集團寄出內容為教導如何操作買賣股票的簡訊引人上鉤，並於晚上8點開直播宣稱會告知如何購入股票穩賺不賠，名為張俊傑的老師承諾推薦穩定收益在10％以上的飆檔作為見面禮，接著請民眾加入LINE群，以「股票大戶和老百姓操作平台不同，要買增資股才會賺」等說法，說服受害者在詐騙集團虛設的APP內投入大量資金。

根據張先生提供的截圖，詐騙集團也會提醒用戶，匯款時不能說是「投資」用，避免被發現「主力」動向，且任何匯款形式皆不可標註為投資。甚至張先生資金不足時欲領取20萬元，詐騙集團更於24小時內匯款給他，讓他深信不疑，投資金額不斷攀升，3個月時間就投了1400多萬元。張先生說，看到詐騙相關新聞欲提領所有資金時，卻遲遲沒收到，APP被封鎖、line也被已讀不回，才知道自己被詐騙。

張先生表示，這位名叫「張俊傑」的老師先前是叫「陳政宏」可以推測是詐騙出狀況因而改名，用以詐騙的LINE群組也會不定期請受害人轉出，加入另一新的群組，而先前的群組也會隨之消失，因而無法提供更多受害者的資訊。

羅廷瑋議員提醒，此類詐騙中歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等不合理等情形，很高的可能性是詐騙，若民眾稍有不慎，確實可能就掉入詐騙集團編織出的致富美夢陷阱，應避免投資，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。