新北市客家人約有67萬人口，不是客語通行語地區，但繼2019年後，2021年再度獲得客家委員會推動客語為通行語績效評比的佳等，並獲獎勵金100萬元。新北市客家事務局今在市政會議獻獎，向市長侯友宜分享榮耀。新北市客家局表示，在這次客委會的評核中，新北市是全台及六都中唯一非屬客語為通行語地區的獲獎單位。

新北市客家局表示，新北有67萬客家鄉親約占1／6人口，非客語為主要通行語地區（客家鄉親達1／2人口），也不是客語為通行語之一地區（客家鄉親1／3）。

但市府透過結合各區55個客屬團體128班研習班、46所幼兒園、43所高國中小學、6所大專院校深耕客語，並推動24個藝文團體55場客家藝術巡演29區。

另也透過45案客語薪傳師串連17個社區行動客語服務及28所學校客語深根服務；4年成立5區5座哈客館擴展客家聚點；還邀請29位局處首長及29區區長於臉書講客語等點線面串聯，始獲三年二度的佳績肯定。

客家局說，今年桐花祭活動更納入客語導覽解說，期間推出全國首創「新北花見．桐淨山」小旅行，橫跨9區8條路線56個梯次的「淨山環保」旅行，週週賞桐淨山，條條融入客語導覽。

本次成效評核績效，客家委員會核定有四大優點包括深耕客語制度化，建立補助客家人民團體、學校、大專院校等推廣客家語言文化多項制度化客語發展計畫；深根客語持續化，110年持續推廣本市第2套客語新桌遊「柴寶伏魔錄」，讓學童在遊戲中輕鬆學客語，激發對客家文化的興趣。

另外還有文創客語科技化，能運用新興科技AR及VR等，設計客語桌遊教材及點讀機，引導年輕世代於遊樂中學習客語，推展方式極具創意；最後行動客語跨域化，推動新北哈客Hot到家、舞動青年新創哈客舞曲等創意活動，藉由活動舉辦同時邊學客語，「共下」讓客家語言文化透過跨領域、跨單位之聯結，營造出新北客家的「共好」新美學。

客家局表示，今年善用100萬元獎勵金在客語閱讀計畫、客語推廣活動，加上客語薪傳師到圖書館、社區推廣，讓客語成為家庭、社區的溝通語言，也同時能散播客語傳承的種籽，呈現不同於客莊聚落的新北都會客家永續風貌。