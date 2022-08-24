國民黨批評民進黨新北市長參選人林佳龍參選目的，主要是牽制新北市長侯友宜選總統，並非真心要做事。對此，林佳龍今出席「台灣機器人與智慧自動化展」表示，以棒球隊比喻，民進黨是團隊，有團隊精神，他扮演攻守的位置，守好攻好，反而是對手不願直球對決，閃避很多重要問題。

林佳龍說，侯友宜不願意直球對決，像是打躲避球，閃避重要問題，選舉檢驗政黨、參選人的政見政績，無關他個人的角色，最主要是大家關心侯友宜參選2022市長後會不會半路落跑，因為市長、總統選舉只差一年，需要做出很明確的承諾，與民眾簽訂契約，展現對選民的承諾，他有信心勝選，也會做好做滿，希望對方公開對選民承諾。

至於侯友宜勤跑宗親會、同鄉會，地方組織綿密。林佳龍也回應，選舉期間多會爭取社團支持，對手有經營是很自然的現象，他是挑戰者，但是旅北鄉親、林氏宗親都相當熱情，也有為他組織後援會，在雲林同鄉會也獲得很大迴響。

林佳龍說，在後援會的系統上，希望大家公平競爭，不要用行政資源去綁樁，他看到區里鄰系統有一些行政不中立的情況，包括利用區公所網頁去張貼有關於選舉的資訊，希望這部分能禁止，由於新北市已經17年沒有政黨輪替，期待新北大翻新，新人、新政展現新格局、新氣象。