在邁入秋冬季節交替之前，面對新冠病毒可能突然反噬，韓國政府24日表示，還是不准民眾在中秋節時前去養老院探視。不過同時，日本卻反向宣布，再度鬆綁抗疫規定，以及增加入境人數。

日本共同社指出，日本首相岸田文雄預定於24日當地中午左右，公布以上政策。再度放寬邊境管制是這次重點，包括已完整接種外國旅客，不需要再持登機前72小時內的採陰證明。同時，每日進入日本人數可望大幅增加，應可增2.5倍至5萬。

前幾日確診的岸田於5月曾表示，希望日本抗疫邊境規定早日與G7(7大工業國)更為一致。事實上，日本6月時一度向國際遊客展開雙臂表示歡迎，但抗疫規範不僅嚴苛且瑣碎，故未能在全球旅遊市場上引起共鳴。

反觀韓國則相對較謹慎，當地政府指出，為了防範新冠疫情擴散，9月中秋假期期間，還是不能到老年人護理中心探望親友。根據最新官方統計。韓國已經連續兩天，單日確診人數都在10萬以上。

9月9日到12日的中秋佳節，是韓國傳統幾個重要的大節之一，民眾會利用這幾天假期相互走訪敘敘舊。因此，韓國政府也表示遺憾，但是為了老年人的健康，發布禁止探視令是無法避免的選擇。

其實，韓國在2021年3月一度允許當地民眾可以去訪養老院，但之後隨著韓國染疫以及疫歿人數陸續大增，當地政府在7月重新下達禁訪令。不過，這次中秋節是新冠病毒爆發近3年以來，首次沒有嚴格社交禁令的一次。