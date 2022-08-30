在全球部份地區新冠疫情降溫下，抗疫規定也愈來愈寬鬆。因此，泰國政府樂觀預估，2022下半年入境的外國遊客將呈倍數成長外，也可趁機賺進4000億泰銖，約110億美元觀光財。

泰國政府預估，7月到12月期間，約有750萬來自全球旅客將前往曼谷、普吉島以及蘇梅島等熱門觀光景點，較1年前狂增18.4倍。同時，2022全年遊泰人數可望增至1000萬。

自從新冠病毒2020年初爆發以來，大多數仗賴旅遊產業的國家，在歷經兩年多疫情起起伏伏後，目前也正沉醉在抗疫規定大幅鬆綁，觀光客正陸續回籠如同疫前一般的榮景當中。

由於看好未來旅遊休閒市場，泰國在2022年前7個月，有近550家相關新企業辦理登記，年增約1.7倍。日前，泰國政府也同意來自50多個國家的觀光客，在10月至2023年3月，這半年期間若待在泰國，停留時間將從目前30日延長至45日。

由於旅遊業復甦優於預期，泰國政府樂觀看待入境人數將倍增。同時藉由這些觀光收益，不僅可稍微舒緩當地大漲的通膨，同時，也可對經濟成長有不小的助益，尤其可彌補出口不佳的缺口。

疫前，旅遊產業占泰國GDP比重約為12%，差不多5位泰國人當中，就有1位是相關從業者。泰國官方資料指出，2019年有近4000萬位觀光客造訪泰國，共在當地至少花費600億美元。

不過，泰國政府還是擔心，雖極力促進當地觀光業恢復往日光景，眼前新冠病毒的危害還是沒有完全消停，加上俄烏戰爭仍然持續，以及全球壟罩在通膨大增陰影中，都是不利振興旅遊業的因子。