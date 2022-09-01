萬泰科(6190)受惠於低軌道衛星、車用及家用相關用線需求強勁，今年下半年可望維持水準，萬泰科執行長張程博表示，明年低軌道衛星營收可望較今年成長50%，車用及低軌道衛星佔營收比重可望各達10%，今年營收突破百億元沒問題，明年亦可望比今年好。

萬泰科今天下午舉行法說會，萬泰科產品包含網路佈線產品、汽車車用電子、消費性電子、醫療及家電，旗下四個生產基地分別有專屬的產品運用，其中台灣廠主要生產網通佈線產品，包含CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線。

由於萬泰集團生產基地分散，且各地市場佈局已久，加上20年OEM、研發經驗，全球網路佈線 10大品牌至少有7家成為萬泰長期配合的客戶，在東南亞地區強調本土化經營、落實在地化服務，使得萬泰成為泰國家電類內部用線前三大供應商，也是越南汽機車類內部用線前三大供應商。

就產值來看，萬泰科泰國廠約佔營收28%，越南廠及大陸東莞廠約各佔20%，台北廠約佔32%；為因應客戶需求，萬泰科於去年及今年擴建泰國及越南新廠，目前泰國新廠已使用約50%，越南新廠已使用70%，兩個廠區平均產能利用率約75%。

受惠美國、東南亞景氣復甦、需求上升，帶動網路線、汽機車線、太陽能用線等線材大幅成長，萬泰科今年上半年營收為50.6億元，較去年同期大幅成長38.6%，歸屬母公司獲利為2.68億元、每股盈餘為1.76元，較去年同期大幅成長133.1%，亦已超越去年全年度的獲利金額。

低軌道衛星商機湧現，以SIA(衛星產業協會)定義，全球太空經濟產值，多半被衛星產業給占據，該產業又可拆分成4大次產業：衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射及衛星製造，其中，商機最大的衛星地面設備，卻也是台灣廠商最關鍵的機會點，預估2022年全球衛星產業產值約達2950億美元，其中衛星地面設備占衛星產業總體產值的51%。

若以SpaceX的星鏈計畫提供網路路徑來看，「地面站」不可或缺，是核心網路訊號向衛星發射的單位，同時也扮演衛星和衛星間資料傳輸的中繼站；「地面接受器」也至關重要，訂戶再透過它接收、發送衛星訊號，再連接cable(線纜)，讓訊號送到家中的路由器中，而萬泰目前已針對此部分線材進行出貨，且今年的預估出貨量至少呈現倍數成長。未來隨著電信商利用低軌衛星，實現了4G地面行動數據回傳作業，補充了地面通訊的不足，亦或作為特殊地面通訊的備援用途，如災難通訊備援或國防戰地通訊等緊急應用，預估未來的應用範圍及需求將大幅提高。

張程博表示，去年低軌道衛星線出貨30萬條，今年上半年低軌道衛星線出貨100萬條，全年可望出貨200萬條，佔公司營收比重約8%，依客戶預估量來看，明年出貨可望倍增至400萬條，但因ASP下滑，預估營收將較今年成長50%，佔營收比重約10%。

在車用線方面，今年車用線佔營收比重約7%，公司也切入電動車電機馬達配線及充電樁電子配線，充電槍線亦開始進行安規認證，預估明年車用佔比可望上看10%。

隨著美國、東南亞景氣復甦、需求上升，帶動網路線、汽機車線、太陽能用線等線材大幅成長，張程博表示，今年第3季獲利不會輸第2季，下半年營收及毛利率可望維持上半年水準，全年營收突破百億元沒有問題；2023年因網路線、汽機車線、太陽能用線可望隨著美國基礎建設、衛星產業、車用以及綠能產業的發展，未來成長可期，加上萬泰持續開發產品的新應用面，例如：飯店、醫院、銀行…等安防系統用線，均為公司成長主要動能，明年業績可望優於今年。