桃園警察分局武陵派出所8月中旬接連發生竊案，還有偷鞋偷1隻的離譜行徑，警方發現竊嫌作案都背同一個背包，依身形研判都是同一人，調查後發現吳姓男子涉嫌9案竊盜。23日在網咖臨檢時，查獲吳男，依法送辦。

警方說，陸續接獲民眾報案，有民眾住家外鞋櫃有4雙鞋子被各偷1隻鞋損失數千元；有民眾家鐵門紗網被燒破；有竊嫌深夜破壞鐵捲門控制盒。因竊賊作案都背同一個包包，警方研判是同一人，調查後發現吳男近幾個月已在北台灣涉及十餘起竊盜案件，他通常於深夜觀察無人店家或住宅，測試窗戶有無上鎖，若能打開就進入竊取財物。

警方清查吳男於桃園區共涉嫌9案，其於桃園並無居所，因此各所均加強轄內旅賓館、網咖等處所臨檢查察，23日15時許，武陵所警員王育晟及郭駿緯於中正路某網咖執行查察時，當場查獲吳男，請其配合返所說明釐清，對於拿走鞋子及燒紗網他表示只是惡作劇，全案移請桃園地方檢察署偵辦。