一段感情走到了分手這一步，有些人懂得好聚好散，誰也不打擾誰，但有些人卻完全相反，有事沒事就聯繫前任，給對方帶來極大的困擾。《搜狐網》運勢專欄分享，白羊座、雙子座、巨蟹座、獅子座即便分手了，也會想盡辦法打擾前任的生活，不肯輕易放過彼此。

▍白羊座

其實白羊並不是個喜歡拖拖拉拉的人，相反的，他們說話做事十分乾脆俐落，面對感情亦是如此，喜歡就爭取，不適合就分開，很少與人糾纏不清。

然而白羊最大的問題，就是性格太衝動，做事太魯莽，經常因為一點小事就把分手掛嘴邊，等氣消了才開始後悔，所以感情總是分分合合。即便最終還是徹底分手了，他們也改不了這個毛病，總是忍不住回頭聯繫前任，打擾對方的生活，想藉此驗證對方是不是還愛著自己。

▍雙子座

多數雙子都是個貪圖新鮮感的人，談戀愛也是如此，缺乏一定的耐心，總是三分鐘熱度，因此感情來得快去得快，很難徹底安定下來，分手對他們來說是很稀鬆平常的事。

實際上，熱戀期的雙子對待感情十分用心，所以分手後，他們心裡就會感到有些不舒服，甚至覺得對方白白浪費了他們的感情和精力，過往的付出全都打了水漂，自然也讓他們產生想要報復的心理，有事沒事就聯繫前任，打擾對方生活，不肯輕易放過彼此。

▍巨蟹座

巨蟹是個把愛情看得特別重要的人，對待感情他們一向認真又執著，不會輕易改變心意，因此即便分手了，他們也總是沉浸在過往的甜蜜回憶中，甚至無法自拔，經常把身邊的人拿來跟前任做比較，比來比去，還是覺得前任最好。

儘管彼此之間已經毫無關聯了，巨蟹還是會忍不住想聯繫前任，有事沒事就找對方聊天，不想放過任何一個可能複合的機會，儘管他們表面上沒有說什麼想複合的話，但這種行為早已為前任帶來極大的困擾。

▍獅子座

獅子好面子，無論面對什麼事，都把尊嚴看得無比重要，即便是自己的另一半，他們也不允許對方爬到自己的頭上來，若有人試圖挑戰他們的權威，往往都不會有好下場。

對於分手這件事，巨蟹更是十分介意，無論分手的原因為何，也不管誰主動提分手，他們都很難正視這段失敗的戀情。若巨蟹跟前任還有牽扯，那多半都是因為他們想要知道對方離開自己後過得好不好，若是過得不好，他們反而會覺得心情愉悅。