楊男與前同居女友小美，因感情及事業糾紛，多次暴力相向，砸花瓶、電風扇把她打得遍體麟傷；曾凌晨破窗闖進小美住處，小美父女剛從睡夢中驚醒，就遭他持剪刀、煙灰缸刺砸得頭破血流。事後，楊又傳簡訊恫嚇「不是你死、就是我活」、「不成功便成仁」等語。法官依恐嚇及傷害罪各判刑10月及拘役50日，均得易科罰金，可上訴。

小美指控，楊男在2019年10月間凌晨，在她住處拿玻璃花瓶擊打她背部，造成3.5公分撕裂傷：2020年1月間凌晨踢壞小美房門闖入，拿起吹風機擊電風扇連續毆打她，打到她顏面擦傷，手腳多處挫傷、瘀青。

楊男在2020年1月17日凌晨叫小美去經營的美容SPA店，指控她帳目不清，汙走公司的錢，拿框架擊徒手暴打暴打後，要求簽立切結書。同年2月1日凌晨，楊男破窗闖進小美住處，拿剪刀及菸灰缸攻擊小美及同住父親，父女兩人都受傷掛彩。

期間，楊男多次以供訊軟體Line傳送「我一定逼你」「走上絕路」、「不是你活，就是我死」、「他有年紀了，再活也沒有多久了」、「不成功便成仁」等訊息恐嚇小美父女。

楊男否認傷害，辯稱他進入小美住處，是因為小美父親拿鐵鎚，他才拿剪刀自衛，現場混亂，他不知小美父女是怎麼受傷的；至於所傳簡訊，是因他與小美爭執，並沒有恐嚇的意思，且小美簽切結書是自願的。

法官以楊男僅因與前女友感情及事業糾紛，多次將她毆打成傷、惡言相向，且僅坦承部分犯行，依傷害及恐嚇罪判刑。

恐嚇罪傷害罪