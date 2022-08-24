雲林縣家長會長、副會長表揚大會，張麗善視訊感謝杏壇園丁。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林縣國民中小學家長會長、副會長表揚大會」24日在虎尾鎮公所虎尾廳舉行，雲林縣長張麗善因自主健康管理，透過視訊感謝各校家長會長、副會長在校務推動中所扮演的積極角色，還有學校教職員、社區志工等人，都是營造優質學習環境的杏壇園丁。

因疫情停辦2年的「雲林縣國民中小學家長會長、副會長表揚大會」今年恢復辦理，張麗善透過遠距視訊向在場的家長會長、副會長、家長會成員致意。副縣長謝淑亞、縣府總顧問張清良、縣議員陳俊龍、虎尾鎮長丁學忠、縣教育處長邱孝文到場主持活動，與各界共同肯定家長會長與副會長的付出。

張麗善感謝各校家長會長、副會長在校務推動中所扮演的積極角色，印證了學校教育成功的關鍵，端賴家長與師生齊心合作攜手同行，家長會成員、社區志工、學校教職員，都是孩子們成長向上圓夢的重要力量，都是營造優質學習環境的杏壇園丁。

謝淑亞表示，我們都知道孩子是大家共同的希望與未來，也是父母的心肝寶貝，家長把孩子帶來學校，除了透過學校校長帶領的團隊，也需要家長會全力支持，與公部門、學校形成教育的鐵三角，很謝謝家長會所有成員，大家傾注力量共同栽培協助學生。

邱孝文說，家長會長、副會長在學校提供非常多協助，不管是軟硬體設備的經費挹注，以及擔任家長與學校的溝通橋梁等，家長會發揮相當多功能，尤其是在學校跟家長之間的互動，透過家長會長、副會長，讓學校教師與家長能夠和諧相處，大家在和諧的環境裡一起教育孩子。