中小學今天開學，台北市首創「數位實驗高中」也在111學年度開學，首屆新生共40位，一早赴城市博覽會舉行開學典禮，就在現場上起第一堂課；代理校長陳智源勉勵第一屆學生不要怕挑戰；新生張同學說，希望能有更多自主安排的時間追尋自己的目標。

數位實中以「特殊選才」及「申請入學」兩種入學管道，招收欲展現天賦潛能、發揮專才的學生，每位學生都期盼透過學校的彈性課程模式，更能專注自己的興趣領域。

首屆新生共40位學生，學生一早來到花博舉行開學典禮，典禮結束後，參加城市博覽會導覽，學生們一邊瞭解台北市，一邊實踐數位實中「整個城市都是我們的行動教室」的學校圖像，許多學生直說，開學第一堂課很新奇。

教育局指出，數位實中也於8月23日、8月24日辦理新生學堂活動完畢，藉由虛實整合的任務型闖關模式，讓學生更認識彼此，培育團隊合作與共創能力，運用創新學習模式，共同建造獨特的未來學習圖像。

數位實驗高中代理校長陳智源表示，這所學校的學習場域，不會侷限在教室，更不只是在校園，未來整個台北市都是學習舞台。

新生張同學說，因為他練習打網球已經十年，而且從國中開始加入體育班，到了高中想要能有更多時間追尋自己的目標才選擇就讀這所學校，因此家長也很支持他。