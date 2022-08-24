苗栗縣長徐耀昌號召警友會及縣警局採購幼安教養院愛心月餅。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌號召警友會及縣警局採購幼安教養院愛心月餅，贈送給全體基層員警。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋佳節即將來臨，為慰勞員警平日維護治安、交通辛勞，苗栗縣長徐耀昌號召警察局及警察之友會，特別購買幼安教養院院生製作的中秋節月餅禮盒，並利用24日警察局月報機會，與縣警局長陳武康、警友會理事長朱秋龍一同親送給警局員警，讓員警備感窩心。

徐耀昌長期關懷苗栗在地幼安教養院的身心障礙院生，每年中秋節總會呼籲企業、社會善心人士踴躍認購幼安中秋月餅，以實際行動來幫助弱勢團體。警察局局長陳武康積極響應，獲得警友會理事長朱秋龍、良宜醫療集團總裁傅和田，以及轄內各警友辦事處大力支持，共訂購了830餘盒中秋月餅，且特別挑選減糖配方的蛋黃酥搭配手工堅果塔禮盒，讓員警品嚐美味月餅的同時，也能夠兼顧健康。

警友會理事長朱秋龍表示，員警全年無休守護民眾，逢年過節都要執行勤務，犧牲了與家人的歡聚時光，這次向幼安教養院訂購愛心手工月餅，在秋節前夕送給每位員警，讓員警能夠提前感受過節氣氛，享用愛心滿滿的手工月餅。

徐耀昌感謝朱秋龍及良宜醫療集團總裁傅和田及各警友辦事處主任支持此次的送愛行動，除了發揮愛心，對身心障礙院生的努力給予實質的支持外，也給辛勞的員警們慰勞與鼓勵，希望能有更多的政府單位與民間企業團體共襄盛舉。

陳武康表示，警察工作相當辛苦，不分假日與晝夜堅守崗位，在難得的中秋佳節送上美味又健康的月餅禮盒，鼓舞同仁的上班士氣，也祝福每位員警及家眷們佳節愉快！