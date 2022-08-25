新北市淡水區今(25)日下午約3時54分驚傳槍聲，事發生在中正路二段上一棟住宅大廈，當時有一名林姓住戶與一名陳姓男子開車返回該大廈的地下停車場時，遭兩名不明人士掏槍警告，結果陳男對空鳴槍示威；警方獲報後，立刻出動大批警力前往現場，已逮捕開槍的陳男，目前警方封鎖大廈，正逐層搜索另外2名持槍份子。

據了解，事發地是淡水知名建案，當時林姓住戶與友人38歲陳男開車返回該建案的地下停車場，剛停好車就遭兩名不明人士持槍警告，意圖控制兩人，這時陳男也掏槍對天花板鳴槍示威，兩名不明人士隨即逃跑。

有住戶聽到槍聲立刻報警，警方獲報後出動大批警力趕赴現場，已逮捕開槍、有毒品前科的陳男，並查獲手槍1把、子彈2顆，現場無人傷亡。

警方指出，目前仍有兩名涉案嫌犯在逃，淡水警分局副分局長林坤立也親自帶隊到現場指揮，該大廈已被警方封鎖，逐層搜索嫌犯蹤跡。