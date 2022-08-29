日前新竹市舊城區，一群年輕人成立後援會，相挺民進黨新竹市長參選人沈慧虹繼續執政當市長，年輕人發揮創意，選在新竹市知名酒吧舉行成立大會，也選用獨立樂團「拍謝少年」的歌曲「骨力走傱」做匾額，讚沈慧虹最認真、勤跑。後援會會長楊雨珊上台發言一句話，「這八年改變讓年輕人選擇留在新竹」，讓沈慧虹直接淚灑現場，感動表示，「大家的支持讓我覺得自己很富有！」

後援會會長楊雨珊表示，新竹八年來的改變，許多年輕人都親身參與體驗，因而相信這股力量，選擇留在新竹生活，這段時間的風風雨雨，大家看在眼裡都為虹姐心疼，希望虹姐可以繼續執政，讓新竹繼續是年輕人期待的樣子。她也強調，現在這些青年會來當沈慧虹的靠山，未來沈慧虹一定會是新竹市的靠山。

一群年輕人成立後援會，相挺民進黨新竹市長參選人沈慧虹當市長。（圖／取自沈慧虹臉書）

後援會副會長林柏緯則說，過去這幾年，新竹市迎來大幅的進步，大家都有感，他看到沈慧虹總是比別人用心、專業，努力做好每一件事，且總是位居第一線，親力親為，坐鎮指揮時，果斷明快不擺架子，走到第一線就立刻轉換角色，親力親為、執行力超強。

他也說，「政治是每日生活提升的實踐」，2018年他第一次參與新竹市長選舉，用選票換來新竹市4年的持續進步，2022年，「我很高興，因為我手上這一票，有我可以放心託付的市長候選人」，盼沈慧虹陪伴新竹繼續前進。

沈慧虹也在自己臉書上發文表示，感謝舊城青年致贈「骨力走傱」匾額，這是她七年多來的日常。她也說，在這座城市她看見年輕人有熱情、有想像，用力在這塊土地上生活，靠著自己的能力，讓新竹變得更好，她有勇氣與自信，可以當每一位年輕朋友未來的靠山，和大家一起熱血、青春往前走。