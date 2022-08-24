台南2名警察因公殉職案，引發警察是否能大膽、正確使用槍械執法的討論。警政署24日宣布，為鼓勵員警正確、合法使用槍械，減輕員警執勤負擔，特別律定爾後執勤使用槍械，如僅係單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損等的合法使用警械案件，將經過情形詳載於工作紀錄簿以代替書面職務報告。

有關各界關切警械使用條例的修法進程，警政署指出，「警械使用條例」部分條例修正草案，目前已送立法院審議，並列為優先法案，將持續積極與委員溝通，及早凝聚各界意見，形成共識，期待立法院下會期能加速通過。

警政署進一步說明修法重點，明定警察為達成任務，於緊急情況時，得擴大使用警械以外的各種物品，以彈性靈活運用，符合實需。對於使用槍械適法性之判斷基準，成立「警械使用調查小組」，以用槍當時警察人員的合理認知為主，作為審查用槍適法性的基準，保障員警即時判斷大膽使用槍械。

另修正遭受損害的被害人，依國家賠償法規定由警察人員所屬機關擔負賠償，以減少員警涉訟負擔。如警察人員因公或使用槍械涉訟，警政署表示，現行警察人員因公涉訟延聘律師費用規定均會補助，另設有「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟同仁於訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足，消弭員警使用警械之疑慮。

有關員警應勤裝備部分，行政院核定的「精進員警執勤安全方案」，自109年起全面汰換員警現行使用鋼（鐵）質伸縮警棍5萬7194支，增購拋射式電擊器4529組予各警察機關，以提升員警應勤裝備性能，保障員警執勤安全，前揭裝備皆於110年全數配發第一線執勤同仁使用，並持續督促各警察機關落實相關教育訓練。另依各警察機關實際需求及使用情形，持續增購拋射式電擊器。

此外，警政署表示，目前背心式防彈衣現有數5萬8766件，外勤員警每人均核配1件，已達100％。另就女警專用防彈背心，因現階段國內各執法單位無相關使用情形，已編列112年專案研究經費，評估後續採購依據。至於各項應勤裝備（如微型攝影機，也已達外勤員警每人1台），如有損壞故障情形，均可洽原廠維修，或採購汰換。

在強化訓練部分，將持續加強員警體能（技）訓練，增加建置情境模擬訓練場及實彈射擊靶場，透過情境模擬訓練，強化執勤安全意識，並依勤務況狀與需求，結合警械與裝備加強敵情觀念；另藉由國內、外員警遭攻擊、突襲或執勤傷亡案例，加強同仁面對執勤對象不同威脅等級之訓練方式，提升危機應處能力，確保員警安全。

針對人力補充部分，警政署表示，會儘速檢討調度警力，並於9月至10月間由定期請調及考訓結業人員依需求檢討派補，優先充實各地方警察機關警力。另為落實釋字第785號解釋健康權意旨，警政署指出，自110年起已陸續試辦公務員服務法修正案勤休規定，並檢討人力配置及勤務規劃，推動勤務合理編排，以兼顧治安維護、勤務運作與員警健康。

警政署強調，每一位警察同仁都是我們的同袍，我們將持續不斷精進，從「法令」、「裝備」、「訓練」等面向多管齊下，全面提升執勤安全，精實維護治安的量能，也呼籲民眾全力配合與支持警察，做警察堅實的後盾。