前新竹市長林智堅被台大認定論文抄襲，撤銷其台大國發所碩士學位，今（23）日中華大學碩士資格也因論文抄襲被撤銷，網路上掀起廣大討論，有網友痛批「學習態度是有多糟？」更有人點出三個關鍵，認為現在碩士論文「教授比學生還希望能通過口試」。

有鄉民在「PTT」發文痛批，林智堅碩班還要用抄的才能畢業，「腦袋到底是多差？智商到底是多低？學習態度是有多糟？品德教育是有多低落？」

對此，有網友回文指出，其實因為少子化關係，很多大學就連學士都招不滿，更遑論碩士，透露現在不少教育機構都有KPI的壓力，「碩士論文標準已經放很低，只要題目不要太離譜，格式正確，內容幾乎不會太要求了，教授比學生還希望過口試」。

貼文曝光後，引來許多網友留言狂酸，「人家忙著服務選民，你不懂」、「考3年才上中華夜校，你說呢XD」、「可是當今總統看過論文，說沒抄襲還力挺捏」、「這種程度居然變台大碩，真的很OOXX」。