台北市長參選人蘇煥智今接受網路節目專訪，被問到國民黨桃園市長參選人張善政研究案涉嫌抄襲一事表示，張善政這件事情顯現出學術界的陋習，也會讓張有道德瑕疵，同時代表張善政不是領導很嚴謹的人。

蘇煥智認為，這份研究案應該要找在農業方面有所著墨的專家，而張善政在農業毫無公信力可言，相信沒有相關產業背景，來做研究計畫一定會歪掉，錢也浪費掉，且委託案本身方向就已經偏差，張善政應該也是指派底下的助理、幕僚來撰寫，不過團隊訓練不嚴謹，就會導致引用資料來源沒有處理好。

蘇煥智指出，學術界很多報告會找知名人士掛名，但都是出自助理等人之手，算是一種陋習，「且此研究案拿了5700萬真的是嚇死人，且如果研究沒進入到實際可操作的可行性部分，就會很可惜」。

對於主持人黃光芹追問，綠營出手打張善政可否抵銷林智堅論文門的餘波盪漾？蘇煥智認為，張善政這件事情，顯現學閥接案而不品管已是學術界通病，也會讓張有道德瑕疵，而林智堅兩個碩士論文與個人較有關，張善政則是在研究案的品管問題上出包，代表張善政不是領導很嚴謹的人，若去當桃園市長，其領導能力也可在此事上看出端倪。