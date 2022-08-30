民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，桃園選戰「四腳督」正式成形，而國民黨參選人張善政被爆出任職宏碁時，該公司承接的農委會委託案涉抄襲。資深媒體人黃暐瀚今（30）日認為，「民調變來變去的同時，是會隨著時間和重大議題改變的」，張善政現被指控抄襲，「出事了以後，民調就會掉下來」，黃呼籲「張善政要勇敢出來面對，不要躲起來，如果這份計畫真的有幫到台灣的農民，有『前』跟『後』電子化有顯著的話，那危機就算過了」。

民進黨不甘林智堅論文抄襲效應擴散全台選情，拋出張善政的農委會委託研究計畫也涉抄襲。但張善政本人今自駁斥並指出，該計畫目的是蒐集整理國外農業電子化最新資訊，介紹給農委會下的研究單位，並因此爭取到不少行政院科發基金；該計畫並非研究新的農業技術，把蒐集引用當成抄襲根本是「張飛打岳飛」。

黃暐瀚今在網路節目《鄉民大會》中表示，所有的候選人都要被檢驗，張善政要自己出來說服選民「這個東西沒有問題」。黃暐瀚也拿出《TVBS》的民調指出，如果鄭寶清努力一個月之後，民調真衝破20％，那不只民進黨參選人鄭運鵬會落選，連張善政都有可能被鄭寶清「超車」。反之，如果努力一個月之後（十月初），鄭寶清的民調依舊在10％至15％游移，那他就無法成為「勝選者」，情勢回到藍綠兩強對決。

黃暐瀚更說，現在台北市長參選人黃珊珊的聲勢是一直往上的，國民黨參選人蔣萬安的聲勢從50％變到36％是往下掉的，而陳時中在6月時是18％，現在變成23％，「台北市真的勝敗難定，三個人都算強，桃園也是亂局」，黃暐瀚認為，今年選舉只要看「台北」和「桃園」就好了。

最後黃暐瀚更呼籲，「張善政現在被指控被抄襲，就要勇敢出來面對，不要躲起來，如果這份計畫真的有幫到台灣的農民，有『前』跟『後』電子化有顯著的話，張善政的危機就算過了；如果沒有，光是用報告換錢、報告內容也有抄，那他就麻煩大了」。