民進黨台北市長候選人陳時中近日提出公廁「廣設免治馬桶」的政策引起外界熱議，話題持續延燒中。而一份最新的民調顯示，有高達70.4%的網友對免治馬桶政策並不買單，多數網友也表示「不會使用公共空間的免治馬桶」！

入口網站《Yahoo》今（5）日起以「你對現居城市的公廁滿意嗎？」為題進行網路民調投票，本次投票共有四題，分別為「你對現居城市的公廁整體滿意度如何？」、「你會使用公共空間的免治馬桶嗎？（如公廁、飯店等）」與「你希望現居城市的公廁裝設免治馬桶嗎？」、「你認為現居城市的公廁有哪些面向待改善？」，將從今起統計至9日，而截至今下午3時，已有超過7400名網友參與投票，且此次投票人是以女性、北部人居多（比例分別為53.6%與52.6%）。

在問題一「你對現居城市的公廁整體滿意度如何？」，有49.4%的網友表示不滿意（30.5%不太滿意，18.9%非常不滿意），滿意的則為35.9%；在問題二「你會使用公共空間的免治馬桶嗎？」中，更有高達70.4%的網友回答不會（24.7%不太會，45.7%絕對不會），回答會的網友僅17.4%（10.7%可能會，6.7%會）。

而在問題三「你希望現居城市的公廁裝設免治馬桶嗎？」70.4%的網友回答不希望（22.5%不太希望，47.9%完全不希望），回答希望的網友則為13.9%（8.5%有點希望，5.4%非常希望）；問題四「你認為現居城市的公廁有哪些面向待改善？」，「環境清潔」以65%獲得第一，「耗材供給」與「設備更新」則分別以48.8%和31.9%位居第二與第三。