金門地區今日新增101例COVID-19確診者(統計時間23日0-24時)，累計1萬2289例，（金門縣生局提供）

金門縣防疫成果優良，在全國縣市評比中拿下4個獎項，縣衛生局表示，未來將更積極推動疫苗接種，以提高疫苗保護的覆蓋率。

縣府表示，111年全國防疫業務聯繫會議日前在台南市舉行，金門縣共獲得COVID-19疫苗接種績優縣市獎、COVID-19 65-74歲長者卓越獎、COVID-19 65-74歲長者績優獎、110年流感疫苗6個月至3歲未曾接種幼兒卓越獎等4個獎項。

地區指揮中心指出，防疫政策是動態的歷程由起初的清零防堵、減災再到當前與病毒共存的新生活型態，現階段防疫重點包含疫苗的覆蓋率、藥物準備充足、及密切監控社區感染狀況等整體的防疫作為，兼顧疫情下的整體社會的醫療運作與民生活動。

今年5月5日，縣府成立的居家照護關懷中心，累計已服務逾4萬人次。其中，來電諮詢服務7919人次、主動電話關懷服務1萬835人次、派送防疫包服務1萬8413人次、防疫餐服務3376人次，未來仍將繼續提供相關的服務，有需求的鄉親可撥打1999服務專線，即可轉至對接服務窗口。

金門地區今日新增101例COVID-19確診者(統計時間23日0-24時)，累計1萬2289例，約占常住人口18.50％；確診者解除隔離1萬1549例。