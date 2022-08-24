台南市消防局今天實地演練新研發的電動車滅火機制。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

針對電動車滅火不易，台南市消防局成立「電動車鋰電池火災搶救研發小組」，結合產官學研發完整電動車搶救機制，今天舉行電動車滅火利器發表會，實地演練如何利用滅火毯、底盤灑水裝置及移動式水槽等3種滅火機制，除快速降溫滅火也減少水資源浪費，將有助於強化電動車火災搶救。

台南市長黃偉哲指出，藝人林志穎之前發生電動車自撞引起火災的意外，也使得電動車火災議題受到討論與重視，透過消防局結合產官學三方合作，今天終於見到一套完整電動車搶救機制，希望讓民眾可以放心使用電動車，這對電動車滅火及環境保護都是重要的里程碑，他說，要為警消的用心豎大拇指喊讚。

消防局長李明峯表示，「電動車鋰電池火災搶救研發小組」向台南大學張家欽教授請教相關專業知識，歸納電動車滅火方式，研發出窒息抑制火勢、以底盤噴水降溫、浸漬水槽達全面滅火3種機制。

消防局說，電動車鋰電池一旦燃燒，滅火耗費水量約需75公噸，這3種方式，經評估用水量將從原先75噸減至6噸。

消防局說，此次也研發出使用輕質鋁合金打造移動式水槽，4人合力下即可搬運移動，搭配消防車絞盤，將電動車拉進水槽，在水中滅火，有機會讓電動車免於全毀。