電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）29日表示，特斯拉期望能在年底前推出全自駕電動車，並在美國或甚至歐洲市場廣泛推行。

穆斯克出席挪威的能源會議時表示，特斯拉的全自駕電動車完全不需要真人駕駛，期望能在美國與歐洲推出，但時間取決於主管機關批准。

特斯拉目前的全自動輔助駕駛（FSD）要價1.5萬美元，更新版FSD可讓汽車自動行駛，不需要真人駕駛介入。

此外，穆斯克亦談到，全球仍需要持續開採石油與天然氣，以維持文明，同時也要繼續開發再生能源來源。