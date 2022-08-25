明（26日）鬼門關，時序也將進入農曆8月，命理專家小孟老師就在臉書粉專發文指出，鬼門關後獅子座、天秤座、雙子座、射手座、處女座財運大開，不僅正財、偏財運勢都很不錯，工作能力也備受矚目，吸引貴人來相挺。

第五名：獅子座

鬼門關後金星進入獅子座，偏財運非常好，若你的工作類型與業務相關，容易透過客戶關係帶來新的客戶，讓你喜迎春風，業績越來越好。

第四名：天秤座

鬼門關後水星入天秤座的本命宮，正財、偏財運勢都很棒，尤其在本業上發光發熱，備受主官肯定，因此可以趁此時好好展現自己的專長，提升自己的價值，未來不排除有加薪機會。

第三名：雙子座

鬼門關後火星進入雙子座的本命宮，喜歡廣結善緣的你，此時會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，特別是你曾經幫助過的朋友，都會在今年下半年開始紛紛回籠，還會告訴你很多賺錢的機會。

第二名：射手座

鬼門關後射手座的工作能力會越來越穩扎穩打，加上你平時都會做一些可靠型的投資規劃，因此鬼月結束後，你可以順順利利地獲得很多被動收入。

第一名：處女座

鬼門關後處女座財運滾滾來，人緣方面更是好運爆棚，因為太陽進入你的本命宮，因此有機會遇上欣賞你能力的人，給你許多發展機會或者賺錢管道，建議多多參加活動，或者規劃理財計畫，只要你需要第一手消息或者門路時，身邊就會出現許多可靠又有力的貴人來相挺。