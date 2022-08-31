一位人妻婚後和老公生了4個孩子，一家六口和公公住一起，平常她和先生的薪水都花在孩子的學費與生活費上，公公則會負擔房租，怎料在她眼中算是公平分工的狀況，卻遭大姑斥責，讓她感到很委屈，也覺得對方情緒勒索。律師呂秋遠說，整件事沒有姑媳問題，真正問題是「錢不夠用！」

呂秋遠昨在臉書上分享，一名人妻婚後生了4個小孩，目前都還在念幼稚園或小學，一家六口和70歲的公公住在一起，她和先生的薪水都拿來支付孩子的學費、生活費和車貸，而公公則會去工地打工賺錢支付房租。不過，最近卻收到大姑的質問簡訊，說她怎能讓老人家去打工幫忙付房租，甚至還指責她虧待公公。

該名人妻表示，已經嫁出去的女兒難道就不用負責照顧自己的爸爸嗎，反而把責任推給媳婦，難道沒有幫公公繳房租，媳婦就變成壞媳婦，兒子就變成沒有保護好爸爸的兒子，這是什麼樣的道德勒索？還是真的是問題都在媳婦身上？老公的薪水她沒亂花，多是用來繳小孩的學費，而小孩的補助則是給幫忙帶孩子的娘家媽媽，面對大姑的質疑，她想知道律師的看法。

呂秋遠坦言，整件事情的問題不在壞媳婦、壞兒子、壞大姑身上。問題只有一個「沒錢」。70歲的公公若身體狀況許可，想出去工作、當義工打發時間，這是對方的選擇，但關鍵是他如今打工是為了要幫忙付房租。換個角度來想「如果你們夫妻搬出去住，你們的房租是由誰來付？是自己沒錯吧？」

呂秋遠指出，一家六口跟公公分居以後，房租當然要自己付。既然分居，那麼公公的房租，也是由他自己承擔，或是先生與先生的姊姊來負擔，這應該也沒錯，所以大姑的抱怨很明顯，就是因為公公和你們住要付房租，讓你們能省錢顧小孩，但公公本可以享清福，由2個子女來扶養他，但因為跟公公住，甚至還讓他出所有的房租，等於你們一次省下了房租費與扶養費，這樣可以理解大姑的抱怨了嗎？

呂秋遠也說，公公沒有義務幫付房租，有些人可能覺得「公公自己住也要付房租，應該沒差吧？」當然有，1個人住的租金和7個人是不同的，公公獨居不需要支付這麼龐大的房租費用，也可能不用70歲還去工地打工，反而可以每天在廟口跟同年齡的阿公下棋、聊天、罵政府，不是嗎？

呂秋遠表示，人妻可能也盡力了，錢都用在照顧孩子上，但在生小孩前要考量經濟能力，否則所有收入都必須投入養育子女，因此整件事沒有什麼姑媳問題，只有「錢不夠用」的問題，因此他沒辦法給什麼好建議，但若想杜絕大姑的抱怨，最好的方式就是房租自己付，至少不會讓人覺得，你們讓老父親出去工作幫妳們付房租。畢竟孩子是你們要生的，公公沒有義務工作支援你們。而且「人，都是自私的，妳是，她也是。」