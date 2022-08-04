1名媳婦在網上訴苦，先前與公婆同住時，公公曾藉故對她又親又抱，婆婆當時要她隱忍，別搞得家庭失和，事後她搬出公婆家，公公竟又傳送無打馬賽克的A片給她，讓她不曉得該如何是好，好奇發問網友，不少網友均表示，建議原PO與公公保持距離以維自身安全。

這名媳婦在爆料公社App匿名公社發文，稱丈夫為家中獨子，夫妻倆與公婆同住，而她婚前就知悉公公在外養小三，公公每次酒後就對婆婆拳打腳踢，還曾失手痛毆婆婆至失血昏迷，幸好送院治療救回婆婆一命，公婆仍維持名存實亡的夫妻關係。

原PO接著說，先前丈夫外出工作時，公公喊她去房間，未料公公帶她進房後便毛手毛腳又親又抱，讓她哭著上樓向婆婆哭訴，婆婆要她「忍下來」，別平白搞壞家庭氣氛，但她仍向丈夫反映，丈夫聽聞後氣炸與公公鬧翻，還出資讓她與小孩搬出去住。

原PO說，近期久違與丈夫一同回公婆家前擺攤做生意，公公久沒看見她，竟又私下傳送沒打馬賽克的A片給她，讓她感到相當尷尬，也不敢進家門向公公打招呼，好奇發問「會不會讓人覺得我這媳婦很大牌沒禮貌，或許我公公是誤傳？麻煩大家給我意見。」

文章曝光後，不少網友都表示，「蒐集證據告死他」、「人是會得寸進尺的，我覺得你隨身都要帶著防狼噴霧，不然哪天他精蟲上腦然後機會又來了，你沒有防備只能被迫結合了」、「你離你公公遠一點，他做這些噁心事都不會不好意思了，你沒打招呼剛剛好」、「很怪，一定要保持距離」、「零容忍！否則會以為妳默認他的行為而更有恃無恐！」。

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