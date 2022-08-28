1名女網友說她的公公平時喜歡對她毛手毛腳，但她不希望影響婆家一家感情，一直以來選擇隱忍，某次她的丈夫與婆婆都不在家一陣子，公公某天深夜時竟突然敲她房門問說「寶寶睡著了沒有」，她隔天直接嚇壞回娘家，發文問說「公公喜歡在家人不注意的時候對我動手動腳的，該怎麼辦？」

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她與丈夫是大學同學，交往4年後結婚，目前孩子已經出生3個月，丈夫對她很好，但她稱她的公公平時喜歡在家對她毛手毛腳，但平時婆家一家人相處相當融洽，婆婆對她也像是女兒一樣，她擔心說出此事會傷害一家人感情。

1名女網友說她的公公平時喜歡對她「毛手毛腳」，某次她的丈夫與婆婆都不在家，公公深夜時竟突然敲她房門問說「寶寶睡著了沒有」，她嚇到回娘家。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，公公騷擾她的事情已經發生好幾次了，近日因為老公出差1個月，婆婆又住院，全家剩下她與公公，公公居然半夜時敲她房門問說「寶寶睡著了沒有」，她嚇到第二天直接回娘家，事後發文問說「公公喜歡在家人不注意的時候對我動手動腳的該怎麼辦？」

其他網友留言「要講出來，但是要證據，不講出來，你公公只會更過分，認為你怕他，不敢說，只會給他更大膽而已」、「是動手動腳，還是毛手毛腳？」、「不要獨處，寧願出門不在家，門鎖好，小心安全，請先生處理不然就搬走」、「究竟是妳有問題，還是妳公公有問題？明知道這不對妳不當面直接說」。