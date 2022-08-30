苗栗縣大成高中曾經培育出苗栗縣長徐耀昌及參選縣長的縣議長鍾東錦。（謝明俊攝）

曾經被譽為「頭份一中」的苗栗縣頭份市私立大成高中，以培養出苗栗縣現任縣長徐耀昌、縣長參選人鍾東錦等知名校友聞名，但曾幾何時，受到少子化影響，學校經營出現困難，校方從去年11月起就斷斷續發不出薪水，造成老師紛紛求去，30日開學，全校竟只剩3名老師，教學工作已告停擺，校方日前已通報教育部國教署，全力安排145名學生轉學，保障學生受教權。

據悉，大成高中在去年間就傳出經營困難的問題，學校即將解散，執掌校務多年的校長楊美玲去年也因而提出退休辭職，中間校長懸缺多時，至月前才由葉明相接任新校長，負責全部善後事宜。

大成高中過去曾經是許多頭份、三灣、南庄等鄉鎮市學生選擇就讀學校，曾培養出許多知名校友，但在時空變遷下，學校招生日益困難，目前全校高2、3學生約有100人，高1新生則有45人，學費收入要維持學校運作相當困難，校方董事會四處尋求奧援，但是都屬杯水車薪，入不敷出，去年11月起，就出現積欠教師薪水3個月的情事，董事會一度籌款發薪，但教師已全無信心，紛紛求去，至本學期開學止，只剩3名教師與校長共4人，校務教學完全停擺。

今年5月甫上任的校長葉明相回校救火，仍無力回天，校方向國教署求援，國教署於8月底到校開會，還要求校方必須要準時開學，無奈校內老師都跑光了，根本無法進行教學運作，因而分別通知學生家長辦理轉學事宜，家長不滿校方處理拖遲，才在臉書上爆料。