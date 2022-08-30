曾經被譽為「頭份一中」的苗栗縣頭份市私立大成高中，以培養出苗栗縣現任縣長徐耀昌、縣長參選人鍾東錦等知名校友聞名，但曾幾何時，受到少子化影響，學校經營出現困難，校方從去年11月起就斷斷續發不出薪水，造成老師紛紛求去，30日開學，全校竟只剩3名老師，教學工作已告停擺，校方日前已通報教育部國教署，全力安排145名學生轉學，保障學生受教權。
據悉，大成高中在去年間就傳出經營困難的問題，學校即將解散，執掌校務多年的校長楊美玲去年也因而提出退休辭職，中間校長懸缺多時，至月前才由葉明相接任新校長，負責全部善後事宜。
大成高中過去曾經是許多頭份、三灣、南庄等鄉鎮市學生選擇就讀學校，曾培養出許多知名校友，但在時空變遷下，學校招生日益困難，目前全校高2、3學生約有100人，高1新生則有45人，學費收入要維持學校運作相當困難，校方董事會四處尋求奧援，但是都屬杯水車薪，入不敷出，去年11月起，就出現積欠教師薪水3個月的情事，董事會一度籌款發薪，但教師已全無信心，紛紛求去，至本學期開學止，只剩3名教師與校長共4人，校務教學完全停擺。
今年5月甫上任的校長葉明相回校救火，仍無力回天，校方向國教署求援，國教署於8月底到校開會，還要求校方必須要準時開學，無奈校內老師都跑光了，根本無法進行教學運作，因而分別通知學生家長辦理轉學事宜，家長不滿校方處理拖遲，才在臉書上爆料。
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