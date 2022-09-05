文藻外語大學開辦「全英語教學認證」，由專業的全英語教育師資授課，帶領學員從教案撰寫、英語教學實務演示到口試，並經文藻外大認證，培育出具備全英語教學實力師資。（文藻外語大學提供／崔正綱高雄傳真）

因應行政院2030年雙語國家的目標，文藻外語大學開辦全國唯一的「全英語教學認證」，全英語授課培訓及教學認證，由專業的全英語教育師資授課，帶領學員從教案撰寫、英語教學實務演示到口試，通過80餘項具體評鑑指標，並經文藻認證為具備全英語教學實力師資，能受到其推薦至相關教育機構任教，提升自我競爭力外，也有效協助高市府解決雙語師資不足的問題。

台灣以經貿立國，有許多跨國企業都會來台投資，故行政院國家發展規畫中推動2030雙語政策，提升年輕世代的英語溝通能力，增強全球競爭力。面對此願景，文藻大學也藉此開辦全英語教學認證，結合學生為主體、邏輯思考能力、生活化溝通能力、多元文化理解力、終生學習策略、跨領域整合學習等六個準則課程，以最新穎的語言教學，培育出具備全英語教學實力師資。

取得認證方面，學員將進行40分鐘實體教學演示，必須通過教案撰寫、課室管理、教學內容、教學流程、課室用語五大教學面向、共80餘項具體評鑑指標，認證後進行10分鐘英語教學實務及理念相關口試，經評定通過後即授予文藻外語大學「全英語教學認證」中英文證書，此證書不僅可作為全英語教學能力證明，也可成為文藻外大推廣部儲備師資，或受推薦至相關教育機構任教，提升自我競爭力。

學員Miss M表示，她原本在香港擔任某外籍航空公司的空勤主管，後來受疫情影響返回台灣，並報名參加文藻外大培訓課程並取得認證後，目前自營教授與學童有關的線上英語課程，頗受好評，開創個人外語教學事業外，同時也負責某國際線上課程平台之港台市場開發。

另一位學員簡小姐取得證照後，目前在高雄市某私立雙語小學除擔任兼課英文教師，編寫唱遊課程、結合圖書教學、英語單字、句子及英語歌曲編撰教材。同時，也帶領一群志工媽媽舉行戶外教學活動，每年10月至12月以不同的主題，辦理國小一年級至國小三年級各班的戶外教學活動，讓更多學生可享受英語的樂趣。

文藻推出認證以來，目前通過率大約是55.17％，通過培訓的成員也獲政府單位肯定，過去曾受委託協助高雄市教育局及高雄市青年局培訓外籍英語母語人士及本國籍青年成為優秀雙語師資，有效協助高雄市政府解決雙語師資不足的問題。

目前招生對象針對各大學應屆畢業生、欲轉換跑道的社會青年或是對於全英語教學有興趣的求職者，只要檢附英語檢定證明，程度為CEFR B2以上（含B2，同等新版多益785分以上）皆可報名參加。