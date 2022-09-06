財政部關務署表示，今年9月15日起，實名認證APP(EZ WAY易利委)簡訊認證註冊，將納入健保卡號身分驗證機制，以提高驗證強度，避免民眾個資遭盜用註冊，維護民眾權益。

關務署說明，實名認證APP註冊身分驗證機制包括電信認證及簡訊認證，其中電信認證因手機門號為申請人本人，並透過手機門號SIM卡經電信公司確認，不易遭冒名註冊；簡訊認證則因手機門號可以是非申請人本人，且須上傳清晰身分證正反面照片並以簡訊認證碼確認，但考量單一身分證件仍有遭盜用之虞，為進一步強化身分驗證，爰納入健保卡號身分驗證機制。

新註冊民眾於註冊時假使以簡訊認證者，需再輸入健保卡卡號及出生年月日，進行雙卡認證；至於以簡訊認證之舊用戶，自今年9月15日起可登入實名認證APP會員資料頁面，補進行健保卡號身分驗證，或於再次進口時，於點選申報相符委任確認時，由實名認證APP通知補登。

關務署提醒民眾，為保障自身權益，千萬勿將本人註冊資料借給他人使用，否則後續將負擔行政及刑事責任。