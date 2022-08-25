全球唯一的猴痘疫苗製造商Bavarian Nordic在周三表示，由於當前猴痘疫情的擴大，該公司正在研究使用「技術上已過期」的疫苗，來協助彌合日益擴大的供需差距。

Bavarian Nordic股價在周三大漲4.6%，收報363丹麥克朗。

該丹麥公司執行長Paul Chaplin說，全球對猴痘疫苗的急迫需求，遠超過該公司的供應能力。

自今年五月以來，全球有超過80個國家出現逾4萬個已證實的猴痘病例，其中包括無數名的死亡人數。而大約有3分之1的病例數是出現在美國。

世界衛生組織(WHO)已將此次疫情列為全球衛生緊急事件，而疫苗的供應短缺，促使一些國家加大了現有疫苗的劑量，但效果未知。

目前解決此一問題的方法之一，是評估在過去幾年運送到美國的數百萬劑疫苗，它們有些在技術上是已過期的，但評估是否仍可繼續使用。

執行長說，大約有50萬劑仍在保存期限(shelf life)之內，決定權在於美國監管單位。

美國衛生部發言人說，Bavarian Nordic需要向美國食藥署(FDA)提出申請，將一些他們認為還有效的疫苗，延長其保存期限。

FDA則表示，正與該公司積極合作，以獲取必要資訊，並對於符合某些品質規格的過期藥劑，再次進行認證工作。

與此同時，美國、歐盟、英國監管單位已經修改疫苗注射方式，在皮內注射疫苗時減少量劑，讓相同一個藥瓶的可注射劑量增加5倍。該作法是參考一項涉及500名成年人的研究，比較了皮內與皮下注射的差異，顯示皮內注射需要較少藥劑，可達到相同效果。