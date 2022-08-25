職場上同事間的相處也是一門學問，每個人的脾氣及底線又更難捉摸，一名女子抱怨，公司女同事說話方式讓她真無法忍受！表示對方年紀也過30歲了，但講話總以「第三人稱」來自稱，同時搭配嗲聲嗲氣的語調，十分討男同事們的歡心，連工作上出狀況也都護著她，因此非常不滿直呼「真看不下去」。

原PO在臉書社團「匿名2公社」分享貼文，表示公司有名女同事說話，都會以「第三人稱」稱呼自己(暫且稱女同事為小美)，像是「小美工作做不完」、「小美不是故意的」、「小美想吃雞腿便當」、「小美今天要喝飲料」，某次原PO在同事餐聚上，聽見她對主管訴苦「是不是小美做錯事，所以女生都不跟小美玩」，事後害得原PO和其他女同事被訓了一頓，當然小美對老闆說話也不例外。

原PO還傻眼透露「整個辦公室的男生都像豬哥一樣寵著她」，還無奈大嘆「最近阿妮亞熱，然後她又開始模仿，搞到明明很可愛的卡通，我卻完全看不下去，還有她超過30歲了，不是妹子。」。

貼文一出，掀起網友熱烈留言，表示同感「每次聽到都握拳」、「聽到她講話，應該每個人都牙起來了吧」、「好想給她巴蕊」、「第三人稱我不行」、「拳頭都硬了」、「她有正常講話的時候嗎」。不過每個人都有自己的說話習慣，可以不認同但基本的尊重還是需要的。