【立綱氣象報報】午後雷陣雨局部明顯 最多集集146mm│中視晚間氣象 20220825

因對流雲系發展旺盛，今日傍晚多處傳出積水災情，氣象局指出，明（26）日天氣較和緩，各地高溫炎熱，以午後山區雷陣雨為主。氣象主播戴立綱表示，下周三、下周四（8/31-9/1）時，關島附近的熱帶擾動才有機會形成，這也代表今年有望打破最晚發布颱風警報的紀錄。

氣象局預報員曾昭誠指出，今日的午後對流雨預計入夜後減緩，明後兩日受到高壓影響，各地為多雲到晴，清晨中南部沿海有零星短暫陣雨，但午後因熱力作用，山區及近山平地易有雷陣雨，要注意雷擊及強陣風，不過天氣基本上會較今日和緩。

明（26）日天氣較和緩，各地高溫炎熱，降雨以午後山區雷陣雨為主。（圖／擷取自氣象局官網）

溫度方面，明日白天各地多雲到晴、高溫炎熱，氣象局針對全台12個縣市發布高溫資訊，花蓮、台東，恐出現38度極端高溫，雙北、南投、宜蘭、基隆、桃園、嘉義、高雄、屏東，都有36度高溫機率，外出慎防熱傷害。

明（26）日天氣較和緩，各地高溫炎熱，降雨以午後山區雷陣雨為主。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，明後兩日隨著太平洋高壓勢力西伸，台灣晴朗高溫炎熱，周日北方高壓系統增強，冷空氣漸進，北部高溫略降，北海岸、東北角有零星降雨，中南部則要注意局部大雨，而下周一至下周三全台又回到午後陣雨的天氣。

而民眾最關心的颱風動向，戴立綱表示，九號颱風馬鞍已逐漸進入廣西，明日強度減弱成低氣壓，不過下周三、下周四（8/31-9/1）還要再觀察關島附近是否有熱帶擾動形成的機會。

根據氣象局資料顯示，最晚發布颱風警報的前三名分別為2010年8月30日南修颱風、1993年8月17日塔莎颱風以及1997年8月16日溫妮颱風。