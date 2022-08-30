「軒嵐諾」今（30）日升級成強颱，目前一路朝西南西方向前進，而軒嵐諾的南南西方也生成了新的熱帶性低壓TD14。氣象局表示，不排除TD14會成為第12號颱風「梅花」，不過對台灣沒有直接影響。針對颱風假方面，氣象局預報員趙竑坦言，放假機會不大。

氣象局表示，軒嵐諾周四（1日）抵達琉球一帶後，預計在周五（2日）、周六（3日）北轉，此時也是軒嵐諾最靠近台灣的時候。外圍環流則在明（31日）晚開始影響台灣，北部、東北部、東部風雨變大，南部也會出現短暫陣雨。

氣象局說明，軒嵐諾接近TD14時會吸走水氣，若該低壓明天能繼續保持結構，不排除會升級成輕颱梅花，屆時會出現藤原效應，雙颱沿著它們颱風眼的連線中心為圓心互相進行旋轉，不過對台灣並無直接影響。

據《ETtoday新聞雲》報導，趙竑指出，颱風假的標準有風力、降雨兩項標準，通常容易達標的是平均風力方面達7級以上或陣風達10級以上，不過預報顯示軒嵐諾離台灣不夠近，降雨方面也因為不會登陸難以達標，因此放假機會不大。