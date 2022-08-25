鬼門將於今(26)日晚間關閉，Gucci抓住鬼月的尾巴於昨（25）日發布最新EXQUISITE GUCCI 形象廣告，該系列時裝秀是品牌創意總監Alessandro Michele對電影大師Stanley Kubrick的致敬，品牌在廣告片運用詭譎的樂聲，搭配一幕幕《亂世兒女》、《發條橘子》、《2001太空漫遊》、《鬼店》等場景，勾起電影迷的熱血，也隨著蒙太奇剪輯手法勾起你心中的恐懼。

瑪丹娜養子David Banda曾穿過的adidas x GUCCI紅色連身裙，置入鬼店知名場景也不違和。（Gucci提供）

Gucci釋出最新最新EXQUISITE GUCCI 形象廣告，致敬電影大師Stanley Kubrick，還原許多電影名場面。（Gucci提供）

Adidas標誌性的條紋與三葉草圖騰，自然地融入於維多利亞時代風格的服裝當中。（Gucci提供）

Alessandro Michele表示「我一直很著迷電影，出於我的熱愛，我決定重拾Stanley Kubrick的電影，將這種有煽動性的方式推向核心。」他重新拆解、重組電影中誇張的手法，以服裝的方式重現於世人眼中，在服裝方面本季強化Alessandro Michele擅長的混搭包容美學，揉合品牌多年的元素，在經典款式的添加新意，塑造屬於Gucci的Tailored Streetwear街頭風美學。

Gucci釋出最新最新EXQUISITE GUCCI 形象廣告，致敬電影大師Stanley Kubrick，還原許多電影名場面。（Gucci提供）

品牌將這種拆解、重組的精神也用在這次的廣告片當中，例如身穿Adidas聯名款洋裝的女模，品牌標誌性的條紋與三葉草圖騰，自然地融入於當時的服裝當中，彷彿成為《亂世兒女》新的角色、瑪丹娜兒子曾穿過的紅色連身裙裝，跨越現實與電影的框架身處於《鬼店》的場景當中、在充滿科幻色彩的《2001太空漫遊》場景，則讓模特與身穿橘色太空服的太空人，一同探索無菌且暗黑的空間的宇宙，最後透過《鬼店》最經典的三輪車場景，勾起觀眾好奇心留下一絲詭譎不安的韻味。

黃色肩背提包，9萬8800元。（GUCCI提供）

Bamboo 1947黑色釘飾肩背提包，23萬4500元。（ GUCCI提供）

「我們幾乎就像在實際拍攝一部電影一樣。」從電影場景佈置、找尋適合面孔的演員陣容等，Alessandro Michele花費了許多時間，這是他向電影大師Stanley Kubrick的致敬，同時也是他向世界表明，「如果我們能想像的話，我們都可以使它成為現實。」。