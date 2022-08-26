西班牙女星瑪爾塔涅托（Marta Nieto）在新作《請為我在羅馬多留一天》（Breaking up in Rome）飾演一心想揮別十年感情的女子柔依，首次與「義大利最性感男人」艾爾阿爾多里奧（Edoardo Leo）跨國合作展現專業演技，將男女情感糾結呈現得絲絲入扣，驚艷義大利影壇。

出道近20年的瑪爾塔，先後演過不少知名大導作品，才貌雙全的她，似乎與帥哥導演特別有緣，除了這次跟「會行走的費洛蒙」導演艾爾阿爾多里奧合作，之前也曾跟西班牙帥哥名導凱克麥羅（Kike Mailo）一起拍戲，是拉丁帥哥導演們眼中的超級美女。她在新片中雖為情苦惱，卻金句連發，其中一句「我們做愛了…我很確定不再愛他」，精準道出現今都會男女的愛情觀。

瑪爾塔涅托不僅相貌姣好，獨特氣質、編導才華更是驚人，除了曾以電影《母親》榮登威尼斯影展「地平線」最佳女主角，還曾編導短片《小孩》及首部劇情片《一半的安娜》，聚焦關懷於跨性別的童年議題，為弱勢喉舌及其獨到見解令人感佩。

片中她也一樣不僅才情洋溢，更金句連發，包括「永遠跟同一個人在一起，是勇敢，也可能是懦弱」、「世界上最困難的就是愛」和「擁抱，可能擁愛入懷，也可能招致毀滅」，對戀愛中男女句句醍醐灌頂。有趣的是，該片顛覆了傳統的男女設定，讓女性成就超越男性，對愛情也更有自主觀點。讓該片劇本大獲讚賞，也助攻編導艾爾阿爾多里奧、勇奪義大利費拉雅諾電影獎最佳新導演大獎。

瑪爾塔涅托在電影中，飾演想揮劍斬斷一段十年感情的女子柔依。經常出差旅行的她，因為想離開一個她不願傷害的男友湯瑪索（艾多阿爾多里奧 飾），而讓自已陷入苦惱。就在她有次回羅馬時，在機場意外翻閱到一本時尚雜誌，一時興起寫信給愛情諮詢專家「馬奎斯」洩愛、詢問「該如何與男友分手？」，未料「馬奎斯」竟就是她交往10年的男友湯瑪索的筆名，意外掀起一場始料未及的愛情風暴。該片將於9月8日起在台上映。