受到市場樂觀預期美國經濟將持續復甦，聯準會（Fed）會進一步積極升息的影響，美國公債殖利率短線強勁反彈，10年期公債殖利率本周不但重返3％大關，8月迄今共飆漲逾50個基點，並彈上近兩個月新高。

根據Tradeweb的報價，美國10年期公債殖利率周三收上3.105％，遠高於8月1日的2.605％，周四開低走高，最高來到3.124％。

絕大多數投資人雖不認為美國經濟已經陷入衰退，但在Fed激進升息抗通膨下，許多人還是表示未來經濟終將陷入衰退，近來部份Fed決策官員表態對於緊縮貨幣政策將採更謹慎的態度，加上經濟指標大多保持強健，市場認為就算經濟會衰退，景氣轉折點也會延後出現。

渣打全球G10研究部門暨北美總經策略主管英葛蘭德（Steve Englander）表示，「不久前市場都在說Fed正將美國經濟帶入衰退，但最近市場風向變了，轉為可能還要一陣子才會陷入衰退。」

此外，美國公債殖利率主要是反映投資人對Fed短期利率走向的預期。

8月初美國公布意外強勁的就業報告後，美債殖利率就就一路彈升。原本市場一度揣測隨著衰退風險升高，Fed可能放緩升息步調，甚至不排除提早轉向降息的可能，經濟指標開高代表經濟持續復甦，Fed放慢升息的市場預期隨之減弱。

美債這波殖利率反彈，長債漲幅遠高於短債，8月9日當天10年債息較2年債息還低了0.49個百分點，現在差距則已急縮至0.28個百分點。

紐約梅隆銀行財富管理（BNY Mellon Wealth Management）固定收益投資部門主管法拉伊夫（John Flahive）表示，「為了壓低通膨，Fed將持續升息，基準利率將從目前的2.25到2.50％的區間，升到3.75至4％的區間，所以殖利率會進一步上揚，不過短債債息漲幅會大於長債。」