在長榮弟弟派結盟投資、預計9月登錄興櫃的星宇航空，隨著未來營運規模擴大，今天也宣布擴大徵才，共計開出約60項職缺，包含客艙組員、機務、簽派、法務、財務、資訊及行政內勤等需求。

星宇航空執行長翟健華表示，在疫情衝擊期間，許多觀光旅遊相關產業執行人力調整措施，但星宇航空在人才的招募上從未停下腳步，並持續投入各項基礎建設、拓展航線佈局，盼能延攬更多優秀專才加入星宇航空的團隊。

2022年為星宇航空機隊擴張最快速的一年，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、４架A330neo，及2架A350-900新機。因此，星宇航空於本次開出的職缺中，特別擴增招募數名飛機系統工程師，包括航機系統、客艙、結構及儀電工程師。飛機系統工程師如同航機的醫生，需具備豐富的專業知識及熱忱，錄取後將接受為期2~4個月的訓練課程，包含民航法規、基礎機型以及專業系統等。

星宇航空目前開出職缺領域包含：客艙組員、機務、資訊、財務、法務、營運、客服、簽派、維修工程師以及網頁設計師等，未來也將配合企業發展營運需求，更新職缺資訊。

星宇正為9月登錄興櫃做準備，預計募集33億元資金，增資後星宇資本額將達186億元，董事長張國煒的二哥張國明、姐夫長榮國際董座鄭深池，傳出各投資3億元、1億元，能率集團加碼投資，這次投入金額傳7億～8億元。