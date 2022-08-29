星宇航空（2646）今（29）日股東臨時會全面改選董事，出席率95.28％，選出四席一般董事，分別為星宇投資代表人張國煒、翟健華、星威投資開發代表人葉淑汶、聶國維；及三席獨立董事蔡堆、王德和及黃志成。

星宇股臨會由董事長張國煒主持，會議進行約30分鐘，5項議案全數通過，其中為了配合9月底登錄興櫃，強化公司治理，全面改選董事，由現行的5董2監改為7席董事，包含3席獨董。

星宇近日正在辦理現金增資，除原本股東能率集團參與認股，張國煒的二哥張國明、姊夫長榮國際董座鄭深池分別參投3億元、1億元，持股比率分別為1.2％、0.5％。

看好後疫情航空業復甦商機，星宇航空公關長聶國維表示，公司下半年也進入交機高峰，年底前將再交機8架，包括321neo有4架、 330neo有2架、350-900有2架，總計到今年底，機隊規模將達到19架，下半年將新增東南亞航線、明年4月開闢美國線，在經濟規模帶動下，預計5年後可望獲利。

星宇預計在9月底登錄興櫃，目前資本額153億元，自2018年5月來共辦過5次增資，近期辦理現金增資2.75億股，每股12元溢價發行，最後募得約33億元，預計9月完成。