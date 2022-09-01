旅遊業及航空業摩拳擦掌等待邊境解封後的旅遊復甦，星宇航空策劃「旅人資格檢定」活動，即日起參加線上初試並分享檢定結果，即可獲得星宇航空機票折扣碼，並有機會抽中獨家周邊，前30名高分者更可參加實體複試，爭取獲得台北－亞洲不限航點經濟艙來回機票。

星宇航空「旅人資格檢定」線上初試（https://travelexam.starlux-airlines.com/）時間為9月1日至10日，參與者進入活動網頁完成20題飛行及旅遊相關知識題，檢測自己的旅人知識等級，共分為普級、銅級、銀級、金級及鑽石級，完成測驗就可獲得500元機票折扣碼。

此外，留下e-mail資料、將結果畫面分享於個人Facebook或Instagram，即可參加抽獎，有機會獲得星宇航空獨家周邊，將抽出5名得獎者，獎品包含A330neo 1：200飛機模型、A330neo旅行頸枕、KINTO TRAVEL TUMBLER 隨行保溫瓶、A321neo飛機造型悠遊卡及飛機造型隨身碟。

星宇航空也將於9月24日舉辦「旅人資格檢定複試」，邀請初試前30名高分者前往星宇航空運籌中心，在空服組員平時訓練的客艙緊急逃生訓練艙，一邊體驗久違的搭機感受，一邊參加實體複試，獲得最高分者可奪得星宇航空台北－亞洲不限航點經濟艙來回機票1張。