緯創(3231)AMR(Autonomous Mobile Robot)團隊於今日(26日) 台灣機器人與智慧自動化展中，攜手工研院與自主移動機器人聯盟AMRA(Autonomous Mobile Robot Alliance)共同發布AMR產業技術安全標準「AMRA-220移動機器人安全要求、驗證與確效(AMRA-220 Mobile Robot-Safety Requirements, Verification and Validation)」。緯創總經理沈慶堯表示：「無人載具結合AI及新世代通訊技術，在後疫情時代已成為發展重點之一。緯創善用科技與創意落實ESG理念。希望與異業合作，創造無人載具新的應用，協助企業實現永續經營目標 。」

AMRA-220工作小組由緯創資通處長段龍輝領軍擔任主席，具體定義移動機器人產品的基本安全設計要求，希望透過標準化讓各家產品有共通的依循規範，以確保人機協作安全，並提升移動機器人產品應用的安全性，加速產業發展與應用，同時促進AMR產業供需生態良性發展，推升產業整體競爭力，創造更大的商機。AMR應用場域多元、功能需求各異，安全是各場域導入AMR時的必要需求，產業標準與技術的精煉，仍然是產業不可缺乏的基礎。AMRA-220以通用的國際安全標準為基礎，彙整AMR的零組件、整機與應用技術經驗，標準明列AMR在設計時應考量的基本安全要求項目，包含減少危害的方法、驗證及確效，有助於製造商設計出更安全的產品，也能成為使用者評估AMR產品安全性的參考。

由緯創資通AMR團隊自主開發的機器人Wifundity自主移動機器人，提供軟硬體整合與全智能解決方案，透過專業用服務型AMR平台架構，以通用模組化的彈性優勢，與各專業領域系統整合商合作，推出適用於不同面向、多元場域的功能應用，在日益複雜且多工型任務導向的場域中，讓營運的效益最大化，工作人員只要專注於更能提升價值的任務上，建構完整的智慧自動化服務生態圈，加速各個產業客戶共同開啟智慧升級並落實企業ESG政策。