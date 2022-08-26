淡蘭古道（左）全新步道旅遊書，邀集7位達人執筆，書寫這條長200公里步道的見聞及遊程。（陳慰慈攝）

金鼎獎山岳繪師沈恩民，一步一腳印走完淡蘭古道，繪製出200公里的手繪地圖。（陳慰慈攝）

新北市觀旅局今發表淡蘭古道全新步道旅遊書，邀集7位達人執筆，書寫這條長200公里步道的見聞及遊程，新北市長侯友宜出席致詞笑言，最近選舉煙硝味重，每個參選人都出一本書，希望淡蘭古道這本書賣的比每個政治人物出的書都好，仁者樂山、智者樂水，透過旅遊書除能了解淡蘭古道之美，也能找回原有的歷史記憶，減少選舉衝突。

侯友宜說，新北市是一座山城，有很多好朋友發現山城之美，把山城路走出來，讓新北市被看見，他抱著感恩的心謝謝大家，新北市2019年出了第一本淡蘭古道旅遊書，當時聽劉克襄老師講了許多感動故事，他聽了很有感觸，自己也去走了一小段，站在古道上遙望遠方，回想歷史往事，古道還有許多充滿人情味的小店，是最美的古道。

侯友宜說，淡蘭古道經過新北7行政區，並跨越北市、基隆、宜蘭，步道長200公里，旅遊書集淡蘭古道之大成，為這塊土地進行紀錄，除承載歷史記憶外，7位作家的文章內容也敘述描述大地之美及人情味，另金鼎獎畫師沈恩民60公分的拉頁地圖更是鉅細靡遺呈現出景點及地標，讓他看了驚為天人。

觀旅局表示，2019年出版的「淡蘭古道-北路」達5刷，廣受市場好評，今年再邀請7位淡蘭達人上路書寫，其中還經歷疫情封山的困境，終於完成淡蘭古道上自然生態及人文風土的豐富紀錄，書中也呈現淡蘭古道從定線至品牌形塑背後的故事，更收錄22處在地生活的職人故事、手作步道的第一手知識，將淡蘭古道之美封藏在書中給大眾認識。

觀旅局說，新書上市推出四重好禮，第一重、「淡蘭古道｜百年里山的長路慢行」新書26日全台各通路上市，除各通路優惠價79折外，更與博客來獨家合作，前100名購書送「淡蘭古道運動毛巾」1條。

第二重、即日起至9月26日憑購書發票，上臉書粉絲專頁「淡蘭道」活動，就有機會抽中15位大島臺灣出團「石碇四分好淡碇」。第三重、12處淡蘭服務據點、6家旅行業者推出計30條以上專屬遊程，限量報名即贈淡蘭精裝指南。第四重、周邊商品加入新血，國家書店及五南文化廣場限量推出「淡蘭獨家鈦杯」內外兼備的高質感單品。