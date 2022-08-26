大陸「兩桶油」中國石油、中國海油25日同步公布上半年財報，受惠於國際油價大漲，兩家公司合計上半年暴賺1543億人民幣（約台幣6789億元），平均一天進帳8.5億人民幣（約台幣37.4億元），創下歷年獲利新高。而台積電上半年大賺4397.6億元，平均一天入帳24.2億元，若大陸「兩桶油」兩家公司獲利分開來看，仍輸給台積電。

證券時報報導，中國石油上半年營收為1.61 兆元人民幣（下同），較去年同期暴增 34.9%，淨利為 823.91 億元，比去年同期成長55.3%，約日賺4.55億元，每股收益0.45元。

中國海油上半年營收為 2023.55億元，較去年同期大增84%，淨利718.87 億元、年增116%，創下歷史新高，相當於日賺3.97億元，每股收益1.57元。

中國石油、中國海油上半年淨利分別為824億元和719億元，兩家公司合計賺1543億元，按照上半年181天計算，一天約賺8.5億元。且兩家公司要拿出661億元來分紅。

分析指出，若下半年國際油價漲勢不墜，今年大陸「兩桶油」獲利有望更一步攀升。

方正證券表示，中長期而言，油價將繼續維持在高檔，未來3至5年能源資源有望處於長景氣周期；從需求端來看，在碳達峰（指二氧化碳排放量達到歷史最高值，達峰之後進入逐步下降階段）和新舊能源結構尚未全面轉型的背景下，未來3至5 年原油需求仍有上升空間。