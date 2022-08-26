台泥（1101）26日指出，企業團所屬的台泥綠能與雲品國際攜手規劃「紅葉谷綠能溫泉園區」，將於8月27日起試營運，邀請26家台東在地品牌進駐打造永續旅遊新基地，預估每年能夠為延平鄉創造近10萬觀光人次。

「紅葉谷綠能溫泉園區」為全台第一個結合觀光與地方共生的地熱發電基地，台泥綠能目前在中油鑽探團隊協助下，將在9月底展開1700公尺的「生產/回注井」鑽鑿，預計2024年底1MW的地熱發電廠完工商轉，每小時能夠發電1000度，1年則可發電量約876萬度電，約等同提供2400戶家庭使用。

台泥表示，整個循環發電系統，運用搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環。即日起至明年3月的鑽井期，園區特別規劃推出「紅葉谷地熱鑽井展」，全台首次開放鑽井案場供民眾參觀，並更深入了解地熱發電與再生能源。

紅葉谷為碳酸氫鈉泉的溫泉泉質，設有水療池1池、戲水池1池、溫泉池2池與樹洞遊戲區，泉區入口運用台泥最新研發的UHPC超高性能混凝土建材，打造迎賓入口的設計，溫泉區採用清水模作為分區規劃，植物景觀栽種了台東原生茄冬樹、常青柏樹、竹林，還有三種不同品種的楓樹，讓初秋到深秋之際都有著不同的地景風情。

台泥指出，台泥綠能與雲品國際歷時約二年時間，以友善環境的低度開發模式重建紅葉谷綠能溫泉園區，園區內有溫泉戲水區、獨立餐廳、期間限定的地熱鑽探展與導覽以及26家品牌進駐的選物賣店，其中23家為台東在地、更有半數以上為延平鄉在地店家。

雲品更運用地方創生的理念，成立「紅葉Collection」訂房平台，與在地民宿業者合作，將為民宿業者帶來網路訂房客源。未來園區更導入雲品國際的禮賓服務與當地民宿業者串連，也期待國外旅遊解封後，為台東縣迎來更多的國際觀光客。