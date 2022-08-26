英國食品和飲料業在周四指出，英國政府需要推出緊急計畫，以確保二氧化碳(CO2)的供應。此前一家CO2生產商暫停了營運，增添了食品業的供應鏈問題。此外歐洲各食品業也紛傳出類似問題。

由於能源成本的高漲，一家化肥公司CF工業英國(CF Fertilisers UK)周三宣布暫停營運，該公司在英格蘭東北方的Billingham市的工廠主要生產氨氣，並附帶地生產二氧化碳。

英國零售協會(BRC)的食品部門主管Andrew Opie說，二氧化碳對食品業來說至關重要，失去國內的來源將令人感到擔憂。將持續敦促政府確保穩定的二氧化碳供應。並相信政府會制訂緊急計畫，預計零售商不會受到急迫的問題。

另外，二氧化碳問題在整個歐洲的壓力都很大。在部分生產商宣布削減二氧化碳產量之後，部分義大利飲料公司在七月紛警告，稱將出現二氧化碳短缺問題。

全球最大化肥商、挪威的Yara在本周四說，將進一步削減氨的產量。德國巴斯夫(BASF)也在考慮進一步的減產。

此外丹麥啤酒商Carlsberg(嘉士伯)也最新在周四宣布，由於缺乏二氧化碳供應，在波蘭的工廠將暫停或削減啤酒生產。

啤酒業利用二氧化碳來阻止氧氣進入啤酒。而二氧化碳的缺乏對食品業其它許多領域造成了衝擊，他們在冷凍過程需利用二氧化碳。

嘉士伯發言人說，如果無法恢復二氧化碳供應，公司有很高的可能會顯著地減產啤酒。

嘉士伯在波蘭有三間釀酒工廠，並為波蘭最大釀酒商，市占率約20%。

海尼根(Heineken)的波蘭分公司說，正在研究目前情況，還無法提出評論。

波蘭第三大啤酒商、日本的Asahi則表示，由於該公司使用回收的二氧化碳，所以產量未受影響。

化工廠常在製造過程產生二氧化碳的附帶產出，可用於食品業的各領域。