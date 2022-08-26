（台中加盟展今日開展首日，吸引大批人潮湧入各品牌加盟攤位洽詢，出現難得一見的盛況！圖／曾麗芳） 「台灣連鎖加盟創業大展-台中展」今（26）日起至8/29在台中國際展覽館登場，此次創下中台灣加盟展最大規模、達200格展位，知名連鎖品牌齊聚一堂，開展首日即吸引大批人潮湧入各品牌加盟攤位洽詢，出現難得一見的盛況！台灣連鎖加盟促進協會表示，台中加盟展提供小資族、失業人士與上班族更多元的創業機會，除推出創新商業模式與人氣品牌店外，更祭出0元加盟金、貸款免息、保證營收、小資創業等多元創業方案，增加創業者的加盟創業意願，預估今年看展人潮有望突破5萬人次、創造1萬個就業機會、近1億市場產值！值得一提的是，台灣連鎖加盟促進協會今年特別與台中市政府勞工局合作舉辦「加盟展期間限定-聯合徵才活動」，台中加盟展明（27）日下午1點至4點號召12家廠商前來共襄盛舉，提供職缺及現場面試的機會。台中市政府勞工局長張大春表示，這次聯合徵才廠商，包含王品集團、味全食品、番茄村、兆洋餐飲事業、珍鼎記茶飲、第一賣水、甲一飯包、清原芋圓等12家知名廠商將釋出200多個職缺，提供求職朋友多元選擇，未來勞工局也將積極接洽優質企業，創造更多就業機會。台中市就業服務處表示，隨疫情趨緩帶動國內餐飲業陸續復甦，除王品餐飲、兆洋餐飲（築間幸福鍋物）外，包含清原芋圓、蕃茄村輕食咖啡館、尊鴻餐飲（「JAI宅」網美餐廳）、巨意公司（十二月粥品）等知名餐飲品牌也大舉徵才，這次活動釋出職缺平均薪資約3萬2千元起，其中王品餐飲近期在台中設有聚鍋、青花驕、和牛、嚮辣等鍋物餐廳，面試獲錄取者如有外語專長或技檢證照等將再額外加薪，並依每月營運情形核發績效獎金。此外，台中加盟展並邀請到圖文界超人氣的「麻吉貓」，擔任台中加盟展的創業大使，以此讓大家感受到加盟展的合作以及創新精神，展現未來更加多元的合作模式。 台中加盟展今年新創產業與特色不少，例如為節省店租，首度推出「隨行咖啡吧檯」與「胡椒蝦攤車」，選好銷售地點後１個人力，月收最高即可達10萬以上；保證年營收穩賺錢的火鍋／燒烤／早餐店；還有節省人力的萬能蒸烤箱，3小時即可出菜450份餐盒；更有雲端廚房帶來外送餐飲新選擇，無門市租金壓力、減少外場工作人力、減低進入門檻等優勢，將直接提升加盟主的實際業績。除了青創方案之外，各家廠商將依照 2022 最新市場環境與趨勢，推出各式合適的新營運方案，像是打造話題的主題式「蛋餅專賣店」、還有台式/日式/泰式各種雞排大比拚，更有迎接夏季最夯商機手搖飲品店等內容包羅萬象，不管是早午餐、創意料理、手搖飲品、火鍋燒烤、甜點咖啡、無人商店、科技設備、美食餐車等，並同時推出展覽專屬優惠方案搶市！