鶯歌陶瓷產業二代接班青年舉行「2022鶯歌產地開放日」，轄內的新旺集瓷、傑作陶藝、陶聚、新太源、安達窯、台華窯6家在地青年陶瓷業者，聯合申請經濟部中小企業處城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)，花費2年籌備，協助陶瓷廠轉型。（新北市經發局提供）

新北市鶯歌擁有豐富的陶藝產業，為了推廣陶瓷特色，鶯歌陶瓷產業二代接班青年舉行「2022鶯歌產地開放日」，轄內的新旺集瓷、傑作陶藝、陶聚、新太源、安達窯、台華窯6家在地青年陶瓷業者，聯合申請經濟部中小企業處城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)，花費2年籌備，協助陶瓷廠轉型，市府也透過「鶯歌產業風貌創新計畫」，協助業者導入AI、大數據數據庫，活絡地方產業。

新北市副市長劉和然今出席「2022鶯歌產地開放日」，他表示，市府2020年起推動「三鶯文創整合計畫」，整合各局處改善地方軟硬體設備，串聯鶯歌陶瓷博物館、陶瓷及鶯歌老街、客家園區等藝文特色，鶯歌如何融合新舊陶藝接班成為近年重要挑戰，經發局透過推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，辦理創意培訓課程、技術交流工作坊、職人體驗及巷弄景觀改造設計，協助鶯歌陶瓷產業轉型。

經發局指出，市府攜手5家業者共創特色商品，其中也幫助陶聚、榮昌陶藝導入AI大數據分析釉藥的調控技術、優化製程條件及成品模擬，降低成品失敗率，提高陶瓷產品精準度；榮昌陶藝利用仿生技術首創丹寧色調的情侶馬克杯，陶聚也研發出獨家的彩釉配方，展現白色陶瓷面貌。

另外，市府也協助駿騰藝品、安達陶瓷、弘鶯陶創意進行商品開發與跨業結合，駿騰藝品利用鶯歌裝置藝術「守望鶯歌」當作杯身圖騰，用陶瓷花紙接合製程，製作出特色陶瓷，還透過異業合作與三峽製茶業者推出茶品伴手禮；安達陶瓷透過釉燒，融合台灣茄芷袋色調元素，開發台灣青花瓷碗盤禮品組；弘鶯陶與馬祖酒廠共同研發出馬祖東莒燈塔造型的酒瓶設計。

經發局表示，「鶯歌產地開放日」即日起至28日舉行，鶯歌陶瓷產業第二代青年將用設計帶領民眾認識陶藝，活絡在地經濟，市府也將在11月舉行「鶯歌嘉年華」，將人潮帶進鶯歌。