今年持續受疫情警戒影響，民眾出門捐血意願下降，導致各地捐血中心的血庫告急，身為社區好夥伴的永慶房產集團在得知消息後，由永慶房產集團桃區和竹苗區經管會加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）拋磚引玉舉行5場捐血活動，盼愛心民眾與企業能挽袖捐熱血，幫助新竹捐血中心補足充沛血量。

新竹捐血中心表示，因疫情導致捐血活動在桃竹苗地區舉辦的次數大幅減少，血液庫存低於安全存量，但用血需求不會因疫情而減少。因此永慶房產集團桃區經管會的永慶不動產周業泰會長、有巢氏房屋李佳樺會長、台慶不動產李元勇會長攜手與永慶房產集團竹苗區經管會的永慶不動產黃煜均會長、有巢氏房屋張汯翰會長以及台慶不動產余柏霖會長集結了桃園、新竹以及苗栗在地所有加盟店，於八月初舉辦5場捐血活動，只要民眾捐出一袋250cc熱血，就能獲得全聯、超商禮券或保溫瓶等精美好禮，鼓勵民眾加入熱血行列。

永慶房產集團桃區經管會在8月3日至8月5日舉行「Together」捐血活動，連續3日分別在桃園、八德及中壢舉辦，邀請在地民眾挽袖捐血，台慶不動產桃區經管會李元勇會長分享：「原本擔心參加人潮不夠踴躍，因此同仁們積極於活動當天在附近宣傳，民眾得知消息後，紛紛相揪親朋好友前來捐血。當天天氣炎熱，幸好有熱情民眾準備飲料送給現場工作人員和排隊民眾消暑解渴，感受到桃園民眾對捐血活動的支持。」有巢氏房屋桃區經管會李佳樺會長表示：「疫情穩定後，民眾捐血意願開始逐漸恢復，現場同仁們除了帶頭踴躍捐血外，也擔任志工，引導民眾排隊路線及發放禮物。」感謝現場民眾熱情支持捐血活動，共募集到超過五千袋血袋。

緊接著由永慶房產集團竹苗區經管會於8月5日及8月6日在竹北大遠百和新竹巨城遠百廣場接力舉辦捐血活動，由於當天前來捐血民眾實在太踴躍，永慶竹苗區經管會的幹部們迅速協助疏導人潮，讓民眾可以最快速度完成捐血，兩天共募集破萬袋熱血。永慶不動產竹苗區經管會黃煜均會長提到：「這兩天的活動參與的民眾比預期多出一倍，贈品短時間即發送完畢，現場捐血中心醫護人員忙碌到晚上7點結束，感謝醫護人員和前來捐血的民眾，一起在血荒季節中，幫助捐血中心補足血庫存量。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，平常也持續支持在地活動，亦長期投入社會公益，整合在地資源與影響力，以行動回饋社會，關懷社區居民，未來將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。