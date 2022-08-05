今年4月才創業成立的永慶不動產A7樂善國小加盟店，正值本土疫情升溫時，但店東廖廷軒善用永慶房產集團的科技系統與聯賣環境，加上他專注人才培育與網路行銷，開幕3個半月已創造近1100萬元的業績，展現堅強實力。

在房仲業打滾將近15年的廖廷軒，父母是聾啞人士，中學時爸爸創業被倒帳，家庭經濟一落千丈，年僅16歲的他暗自許願要努力賺錢，學生時期就四處打工、貼補家用，當時為了省錢，時常以泡麵果腹，廖廷軒說「現在看到泡麵，都有一種共患難的熟悉感。」

就讀景文科技大學企業管理系時，對行銷產生濃厚興趣，畢業退伍後進入廣告公司擔任AE。入職一年後薪水雖然從2.4萬元增加到3萬元，但上班族領取固定薪水、漲幅有限，未來若要結婚生子、買房買車，根本無法負擔，為了長遠目標，他在大學同儕引薦下進入了高薪的房仲業。

廖廷軒認為，給客戶心安、被重視的感覺，才是房仲服務的價值所在。圖片提供：永慶房產集團

0客訴獲客戶好評 提供安心服務才是房仲價值

一開始他加入信義房屋，一待就是14年，當經紀人4年後升任為店長，除了職位的不同，心境上也有變化。廖廷軒說，當業務的主要工作是服務客戶，幾乎都是獨立作業；擔任管理職後，除了要傳承經驗，還要第一時間協助同仁處理危機，10年下來累積不少經驗。

在信義房屋任職期間表現優異，曾獲得「服務品質獎」，廖廷軒表示，要拿這個獎除了不能有任何客戶申訴，客戶還要回饋良好評價，才有機會獲獎。他認為，給客戶心安、被重視的感覺，才是房仲服務的價值所在。

不過，店長的公事繁瑣、工時長，時常下班回到家後，妻女都已進入夢鄉。為了多點時間陪伴家人，加上不考慮進入總公司的管理階層，廖廷軒攜手同樣在信義房屋當儲備店長的老婆，到永慶不動產林口A7文青加盟店任職，一年後，受到店東彭貴琳的支持，創業成立永慶不動產A7樂善國小加盟店。

在自媒體盛行的年代，廖廷軒鼓勵同仁製作短影片上架於社群平台，創造流量，搭配集團科技工具及聯賣制度，創造高績效。圖片提供：永慶房產集團

善用科技工具、經營自媒體 助攻業績達標

永慶不動產品牌知名度高、影響力大，加上科技工具、聯賣制度和系統，進而大幅加快成交速度，是廖廷軒選擇加入永慶不動產的主要原因，其中，聯賣制度也助攻近5成業績，讓他們4月一創業就開紅盤。廖廷軒坦言，到了永慶不動產體系後發現，加盟店之間的合作氛圍良好，聯賣配件管道暢通，還願意分享成功和失敗經驗，是創業路上的好夥伴。

而集團提供的數位工具，他也讚譽有加！〈i智慧系統〉讓經紀人可查詢比對過往銷售資料；〈行動智能經紀人APP〉則可透過手機進行開發、銷售與資料上傳，過程無紙化、效率高，方便同仁當下快速處理，減少遺忘和疏失的機會，是個非常便利的工具。

另外，〈實境找房〉也對疫情中的業績提升有幫助，透過360度實景、Google街景等輔助，客戶可以先在網路上過濾不喜歡的房子，剩下會願意讓經紀人帶看的房子，已經是萬中選一。

廖廷軒認為在自媒體盛行的年代，拍攝短影片上架在社群平台，有利於增加曝光量，因此，鼓勵同仁開設YT頻道、用簡易的剪輯軟體產出短影片，加上廣告投放，精準擊中目標客群。再來是塑造願景，讓同仁了解集團未來規劃，協助同仁達成自我工作目標，依志向培育店長或朝超級業務邁進。

廖廷軒轉職永慶不動產後突破框架，讓年薪翻漲至400萬元。圖片提供：永慶房產集團

在永慶不動產創造更高自我價值 年薪翻漲2倍

廖廷軒侃侃談起當初轉職的心路歷程，「其實，我們是掙扎了好久才出來創業！單身與有妻小的事業目標不同，我們換個地方做一樣的事情，將房地產好的觀念傳遞給所有人不變的堅持。」

而他也陸續發現，比起直營店，加盟店同仁的服務更深入和細膩。他舉例，以往在信義房屋，成交後，頂多逢年過節以傳簡訊、寄卡片、送禮盒等方式維繫客戶；轉職永慶不動產後，才發現有同仁親力親為協助客戶申報房地合一稅，「這售後服務讓我大開眼界，原來房仲服務可以做到更細緻，加盟體系真的讓我看到更多不一樣的服務態度。」

在收入方面，他也坦言信義房屋有一定的框架，比起永慶不動產，難免會有同工不同酬的心理，他認為，在永慶不動產可以創造更高的自我價值，也能給予客戶更多資源，比起在信義房屋年薪翻2倍，目前年薪已翻漲近400萬元。下半年規劃培育兩名店長，預計在今年第四季再展一間店。