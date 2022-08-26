國發會今（26）日公布7月景氣燈號，連續五個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，不過景氣綜合判斷分數降至24分，快逼近黃藍燈，創下23個月新低；景氣領先指標則連9個月下滑。國發會表示，景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣擴張走緩。國發會綜合股價、出口、就業等九項指標所彙編的「綜合判斷分數」在7月降至24分，較6月減少3分，燈號續呈綠燈，是自2020年8月以來最低；景氣領先指標連續第9個月下跌，7月跌幅擴大至1.56％，累積跌幅7.33％。9項構成項目中，工業生產指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分，股價指數、非農業部門就業人數、製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值則由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘4項燈號不變。外需方面，國發會說，受惠高效能運算、資料中心、車用電子等科技應用需求續強，貿易面指標仍保持強勁成長；內需部分，由於國內疫情趨緩，加以去年同月處於三級警戒基期因素，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。惟受俄烏戰爭膠著、全球通膨壓力未減等影響，全球經濟成長力道趨緩，影響股市及企業信心，7月份股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑。展望未來，國發會說，出口方面，受惠新興科技應用與數位轉型需求仍佳，以及消費性電子新品陸續推出，有助支撐出口動能；投資方面，國內半導體供應鏈擴大投資、綠能設施持續建置，以及投資台灣三大方案延續，均有助提振國內投資動能；內需方面，由於國內疫情穩定，帶動國人出遊熱潮，加以節慶商機挹注，消費動能將穩定回升。惟俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續、新冠疫情仍存，相關變數恐抑低全球經濟成長動能，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。對於8月是否能持續守住綠燈，還是會往黃藍燈？國發會經濟發展處專委林慈芳指出，蒐集到資訊正負面都有。金融股價指數8月中旬以來漸漸回穩，8月跌幅較去年同期縮小；貿易方面，俄烏戰爭膠著，全球通膨壓力居高不下，各個主要國家採取升息，成長動能放緩，貿易量下半年持續疲軟，都會影響我國出口。不過民間消費持續回升，觀光局推動國旅補助，民眾出遊相當熱絡，都有助於觀光相關產業營收。因此往下跟支撐的因素都有。林慈芳說，就第三季來講，主計總處預估國內經濟成長率達到4.71％，成長動能主要就來自消費，預期國內消費會持續回升。媒體好奇先前對8月景氣預估好像比較樂觀，為何轉變成還要觀察？林慈芳說，6月到8月，受到俄烏戰爭、國際通膨影響，各機構對全球經濟成長率也在下，外貿需求不確定性較以往更大，但國內內需提升，國內出遊熱潮出現，下半年消費持續回溫，有助於整個經濟成長率的穩健成長，也會是經濟成長率主要支撐的動力之一，所以說還要觀察。外界關心景氣是否會到衰退程度？林慈芳說「還沒有到那一步」。那下半年景氣是否偏悲觀？林慈芳強調「不能這樣解讀」。她說，國際情勢不確定性還大，國內出口不確定因素相對高，經濟成長率放緩，貿易量持續疲軟，都有可能影響出口成長。雖然領先指標連續下滑9個月，累積跌幅7.33％，但還沒有到要反轉訊號。