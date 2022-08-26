大陸證監會26日針對《中美審計監管合作協議》的達成，是否意味著中概股自美退市的風險已經解除的疑慮，提出說明指出，《協議》的簽署標誌著雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題，邁出了關鍵一步，符合市場的期盼和預期。

下一步，雙方將根據合作協定對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動，並對合作效果作出客觀評估。

如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。中方期待與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，共同努力實現積極的成果。

大陸證監會表示，簽署《中美審計監管合作協議》的意義，是雙方在解決中美審計監管合作問題上邁出的重要一步，為雙方依法對共同監管範圍內的會計師事務所開展日常檢查和執法合作建立了監管合作機制，為下一步雙方在符合各自法律規定和監管要求的前提下對等、高效開展合作奠定了基礎，符合資本市場監管合作的國際通行做法。

中美雙方開展審計監管合作，對於提高會計師事務所執業品質、保護投資者合法權益具有積極意義，也有助於為企業依法依規開展跨境上市活動營造良好的監管環境。

中美審計監管合作協定的主要內容，是在雙方2013年執法合作諒解備忘錄及2016年試點檢查合作備忘錄的基礎上，根據雙方國內法律法規和監管要求，參照相關國際通行做法，總結以往雙方合作經驗，經過反反覆磋商達成的。合作協議主要就雙方對相關會計師事務所合作開展日常檢查與執法調查作出了具體安排，約定了合作目的、合作範圍、合作形式、資訊使用、特定數據保護等重要事項。

合作協定重點內容一是確立對等原則。二是明確合作範圍。三是明確協作方式。